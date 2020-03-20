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20.03.2020 16:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге перенесли церемонию награждения конкурса "Золотое перо"

Текст: Иван Зароков (Санкт-Петербург)
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и запретом на проведение мероприятий численностью свыше 50 человек, в Петербурге перенесли церемонию награждения главного журналистского конкурса города "Золотое перо". Об этом сообщила председатель жюри конкурса, директор Северо-Западного филиала "Российской газеты" Анжелика Гурская.
Фото: Пресс-служба Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Фото: Пресс-служба Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Фото: Пресс-служба Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области

- Да, торжественную церемонию награждения победителей конкурса "Золотое перо" решено отложить до более спокойных времен. Когда они наступят? Когда правительством Санкт-Петербурга будут сняты ограничения, наложенные в связи с угрозой распространения коронавируса.

Эту рекомендацию дал Наблюдательному совету секретариат Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Да и на последнем заседании жюри коллеги были солидарны - журналисты должны продемонстрировать обществу пример спокойного, разумного и ответственного поведения в условиях кризиса.

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Все основные мероприятия конкурса уже завершены, основные решения приняты, все заседания жюри проведены, осталось одно - проголосовать и наградить победителей. 26-го марта жюри проведет тайное голосование, все бюллетени будут помещены в урну для голосования, а сама урна будет опечатана и помещена на хранение до дня церемонии награждения победителей конкурса, - отметила Анжелика Гурская.

К слову, в этом году в шорт-листе конкурса в номинации "Печатные СМИ" заявлен материал собственного корреспондента Северо-Западного филиала "Российской газеты" Веры Череневой "Жилье для Бориса".

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