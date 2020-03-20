В Петербурге появится институт истории и блокады Ленинграда

В Петербурге в Соляном переулке появится институт истории обороны и блокады Ленинграда. Учреждение будет располагаться на базе государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, сообщает администрация Санкт-Петербурга.

Инициатива создать исследовательский центр, изучающий историю блокады, принадлежит президенту России Владимиру Путину. Еще в начале марта глава государства выступил за появление такой структуры и поручил сформировать конкретные предложения до 1 сентября.

Как будет организована работа института, сейчас выясняется, но в музее истории обороны и блокады Ленинграда собрана огромная база материалов по этому периоду. Так, в экспозиции и запасниках музея хранятся архивные документы, материалы, фотографии.

Сам музей в прошлом году открылся после ремонта. В учреждении установлено самое современное оборудование, позволяющее знакомиться с мультимедийными материалами.