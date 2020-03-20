В Петербурге школьник выстрелил в одноклассника из газового пистолета

В Петербурге сотрудники полиции выясняют обстоятельства при которых ученик восьмого класса выстрелил в одноклассника из газового пистолета. ЧП произошло в школе на проспекте Большевиков.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 15-летний подросток стрелял в упор. К счастью, пистолет был газовым и серьезных травм одноклассник не получил.

Полицейским школьник рассказала, что газовый пистолет купил через интернет. Устройство предназначено для самообороны, но в школе ученик планировал сделать эффектное селфи. Но пистолет неожиданно выстрелил.