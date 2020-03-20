В Пскове женщину с подозрением на COVID-19 госпитализировали через суд

В Псковскую инфекционную больницу в недобровольном порядке госпитализировали 76-летнюю пенсионерку, у которой подозревают коронавирусную инфекцию. Об этом "РГ" сообщили в городском суде Пскова.

С иском к пожилой женщине обратился главный санитарный врач Псковской области. Суд требование истца удовлетворил.

Максимальный срок нахождения пенсионерки в инфекционной больнице составит 28 дней.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил "РГ", что псковитянка в последнее время не была за границей, однако у санитарных врачей были серьезные основания полагать, что женщина нуждается в медицинском наблюдении.

Отметим, накануне в Пскове были подтверждены три случая заболевания COVID-19 у семьи, которая недавно вернулась из Испании.