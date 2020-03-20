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20.03.2020 17:57
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Заполярье началась работа над программой поддержки культуры

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

В Мурманской области создается концепция региональной программы поддержки культуры, в которой особое место займет местная литература. Об этом сообщил Илья Виноградов - мурманский поэт и прозаик, член Союза писателей России, лауреат литературной премии губернатора Мурманской области и многих конкурсов. По его словам, она станет первым документом подобного рода в российских регионах.

Уже подготовлен список самых необходимых мер для поддержки литературной деятельности в регионе. Речь идет о том, чтобы издавать книги местных авторов за счет бюджета региона, разработать систему их распространения, поскольку в книжных магазинах они почти отсутствуют. Необходима поддержка литературных фестивалей и семинаров в Мурманской области и поездок местных литераторов на подобные встречи в других регионах.

Фото: Пресс-служба Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области
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- В Мурманской области до сих пор действует литературное объединение, созданное классиком русской и советской литературы Виталием Масловым, но держится оно на голом энтузиазме, - подчеркнул Илья Виноградов. - В регионе есть прозаики и поэты, есть литературные мероприятия, мы общаемся с братьями по перу из других регионов. Но все это держится на голом энтузиазме отдельных людей. Даже литературный фестиваль "Капитан Грей", который проводится в Мурманской области около 20 лет и в 2019 году получил одобрение на уровне администрации президента, нам приходится проводить за свой счет и в свободное от основной работы время.

К этому же мнению присоединился Дмитрий Коржов - один из наиболее известных мурманских поэтов и прозаиков. По его словам, в регионе действуют несколько грантов на книгоиздание, но эта помощь точечная, она не становится системой. При этом издание книг стоит дорого. Чтобы издать сборник из 20-25 стихотворений тиражом в 500 экземпляров, необходимо около 20 тысяч рублей.

- Сейчас мы создаем концепцию развития культуры Мурманской области, очень важной частью которой станет литература, - подтвердил министр культуры Мурманской области Евгений Гоман. - Как известно, литература лежит в основе искусства. Без хорошей пьесы не будет спектакля, без стихотворения не появится песня. До конца апреля концепция будет положена на бумагу, а дальше начнется процесс ее согласования.

Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск

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