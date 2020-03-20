Поезда из Адлера в Калининград отменили

Сегодня все рейсы поезда № 360 Калининград - Адлер отменяются. Об этом сообщили в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании".

"Поезда № 359/360 Адлер - Калининград отправлением 19 и 21 марта из Адлера проследует только до станции Минск, - уточнили в компании. - С 23 марта поезд №359/360 будет курсировать в сообщении Адлер - Смоленск".

В соответствии с нотой Министерства иностранных дел Литовской Республики об условиях и ограничениях упрощенного транзита для железнодорожного транспорта, накануне вступавших в силу, через территорию Литвы сохраняется курсирование только двух транзитных поездов в Калининградскую область. Это поезда № 29/30 "Янтарь" Москва - Калининград и № 79/80 Санкт-Петербург - Калининград. Напомним, что посадка и высадка пассажиров, следующих по территории республики транзитом, на станциях Литовских железных дорог не осуществляется.

Билеты на отмененный маршрут пассажиры могут вернуть без удержаний сборов в течение полугода после отмены. За возвратом денег необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета или с помощью интернет-сайтов, через которые были оформлены проездные документы.

Подробную информацию о порядке возврата денег за билеты и о движении поездов пассажиры могут получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра РЖД 8 (800) 775-00-00 (для звонков из России), а также 7 (499) 605-20-00 (для звонков с территории иностранных государств).