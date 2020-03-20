Россияне начинают скупать курортную недвижимость

Закрытие границ с другими государствами привело к повышенному спросу на квартиры российского побережья. Увеличение числа запросов на покупку жилья наблюдается во всех прибрежных районах Крыма и Краснодарского края.

Количество потенциальных покупателей недвижимости в Сочи за минувшие две недели выросло на 20%, в Севастополе - на 17%, в Ялте - на 16%. Существенное увеличение спроса наблюдается в Геленджике, Алуште и Симеизе, свидетельствуют данные портала "МИР КВАРТИР".

Интерес к недвижимости подогревается общим спросом на отечественные курорты. Активно бронируются гостиницы в Крыму и Краснодарском крае, скупаются билеты в один конец к морю. Многим пришлось пересмотреть свои планы на отпуск из-за закрытия границ, сменить направление на российский юг. Но судя по ажиотажу, некоторые решили провести в тепле время карантина.

К покупке курортной недвижимости людей подстегивает несколько факторов. Во-первых, наличие денег и стремление их сберечь. "Сейчас, с обесцениванием рубля, покупки могут сделать те, кто это уже запланировал, но не мог решиться", - говорит Павел Луценко, генеральный директор портала "МИР КВАРТИР". Во-вторых, подорожание зарубежной недвижимости из-за роста курса валют. В-третьих, вымывание в течение последнего года наиболее ликвидных вариантов с рынков больших городов, к примеру, Москвы. Найти достойный вариант вложения средств в столице все сложнее. В такой ситуации курортная недвижимости становится хорошим вариантов вложения средств для тех, у кого деньги действительно есть. "Это их способ сохранить сбережения в кризис, поэтому в Сочи, например, высокий спрос на премиальные новостройки", - отмечает Луценко.

Наибольший интерес покупатели проявляют к квартирам в Краснодарском крае. За год они выросли в цене в среднем на 6,7%. Сильнее всего подорожала недвижимость Сочи - на 15,6%. Жилье Туапсе прибавило около 7%, Новороссийска - 5,6%. Меньше всего подорожали метры Анапы - на 1,8%.

Чтобы приобрести квартиру в Сочи, нужно в среднем 8 млн рублей. Впрочем, "вход" на рынок намного ниже. Минимальная цена жилья составляет меньше миллиона рублей. Готовую студию площадью 15 кв. м можно купить за 900 тысяч рублей. Среднестатистическая цена позволяет купить двухкомнатную квартиру 71 кв. м с ремонтом и мебелью в 500 метрах от моря. Или даже "трешку" 75 кв. м в старом доме, но с ремонтом и мебелью. Наличие мебели и хорошего ремонта, кстати, является стандартной опцией при покупке курортной недвижимости. В других городах Краснодарского края средний бюджет ниже. В Геленджике он составляет 5,8 млн рублей, в Анапе - 4 млн рублей.

Недвижимость побережья Краснодарского края дорожает, начиная с 2014 года. Олимпиада способствовала развитию инфраструктуры, обновлению жилого фонда и общему благоустройству региона. Строят здесь много и разнообразно, что привлекает широкий круг инвесторов.

"Плавный рост цен продолжится, скорей всего, и в 2020 году, поскольку в недвижимость здесь в основном вкладываются обеспеченные категории граждан, имеющие сбережения и твердый доход москвичи, работники Крайнего Севера и Сибири, военные пенсионеры, то есть те, кто не зависит от уровня зарплат и не пользуется заемными средствами", - говорит Павел Луценко.

В Крыму цены сильнее всего повысились за год в Симеизе - на 5% и Судаке - на 3,7%. Жилье в Форосе, Севастополе, Феодосии, Керчи и Бахчисарае упала в цене.

После вхождения полуострова в состав России в 2014 году цены на крымскую недвижимость претерпели уже несколько взлетов и падений. Сначала они резко взлетели, а потом до середины 2016 года продолжался их спад. Следующий всплеск - гораздо более плавный, пришелся на открытие Крымского моста в октябре 2018 года. При этом основной рост цен был отмечен до этого события. В 2019 году в Крыму было зафиксировано снижение интереса к недвижимости полуострова. Крымчанам только на руку нынешнее обострение спроса, но оно будет не долгим. "В связи с обвалом рубля спрос может немного возрасти, что поддержит рынок новостроек, но мы не прогнозируем массового ажиотажа", - поясняет Луценко.

Самая низкая средняя стоимость покупки недвижимости в Евпатории - 4,3 млн рублей. За эти деньги можно купить просторную двухкомнатную студию 50 кв. м с новым ремонтом или четырехкомнатную видовую квартиру площадью 86 кв. м. В Севастополе средняя сумма покупки равна 5,2 млн рублей. Она позволяет приобрести "трешку" в центре города в хорошем состоянии или готовую "двушку" в новостройке. Недалеко по цене сделки ушел Симферополь. Здесь квартиры чаще всего покупают за 4,5 млн рублей. За эти деньги можно рассчитывать на вторичную трешку или элитную студию 48 кв. м с "с потрясающим видом на город". Дороже всего ценник в Ялте - 9,54 млн рублей. Впрочем, рынок здесь очень разнообразен. Уже за 950 тысяч рублей можно совершить покупку, но это будет комната площадью 19 кв. м в общежитии гостиничного типа. А за 9,5 млн рублей предлагается видовая "двушка" площадью 64 кв. м в новом монолитном доме недалеко от Ливадийского дворца.