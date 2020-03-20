Севастопольский театр покажет спектакли онлайн

Новости

Из-за коронавируса под угрозой оказался следующий "Оскар" 19:05
В Краснодаре двух застройщиков осудят за хищение 190 млн рублей 19:00
Ласицкене, Шубенков и Сидорова покинут комиссию спортсменов ВФЛА 18:47
В Геленджике грудной ребенок погиб под бетоносмесителем 18:41
Смолов не планирует возвращаться в РФ во время паузы в чемпионате Испании 18:29
Денис Проценко: Коронавирус закончится не позже сентября 18:25
В Ставрополе рассказали о состоянии врача с подозрением на COVID-19 18:16
Карантин поможет Джорджу Мартину дописать продолжение "Игры престолов" 18:09
Toyota рассказала, какие RAV4 покупают россияне 18:03
В МВД назвали фейком запрет въезда в Москву подмосковных водителей 18:01
В Заполярье началась работа над программой поддержки культуры 17:57
В Болгарии к борьбе с коронавирусом подключат армию 17:56
Эмилия Кларк заявила, что недовольна финалом "Игры престолов" 17:55
Коронавирус "подкосил" британский авиасалон Фарнборо 17:53
Бывшего вице-мэра Воронежа отправили под домашний арест 17:52
Путин оценил работу сотрудников ТАСС 17:47
В Севастополе чиновника заподозрили в раздаче леса под застройку 17:46
Источник: Знарок продолжит работать в "Спартаке" 17:46
Разные группы врачей пришли к разным выводам о сезонности COVID-19 17:46
Большинство заболевших коронавирусом прилетели из европейских стран 17:42
В ФРГ пригрозили ужесточить карантин из-за "несознательных" граждан 17:39
Яблоневую аллею заложили в Гомеле в честь 75-летия Победы 17:39
Сотрудников администрации президента пока не будут переводить на "удаленку" 17:39
Женщинам с анорексией и булимией посоветовали уйти в VR 17:31
Пассажиры рейса из Вьетнама в Читу усмирили авиадебошира 17:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем заменить антисептики против коронавируса
Чем заменить антисептики против коронавируса
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
20.03.2020 17:29
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Севастопольский театр покажет спектакли онлайн

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Севастопольский театр имени Луначарского подготовил виртуальную программу на время карантина.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе театра, для зрителей организуют онлайн-показы спектаклей из видеоархива. В программу вошли постановки, представленные на главной сцене и в античном театре Херсонеса. А в ближайшие выходные, 21 и 22 марта, можно увидеть выступления актеров Республики Крым и Севастополя на фестивале актерских монологов "Словотворение". Начало в 19:00.

В Севастополе ввели режим повышенной готовности

Кроме этого, театр Луначарского впервые проведет прямые трансляции "читок" с участием актеров и режиссера. Зрители смогут наблюдать за тем, как готовятся новые спектакли: "Месяц в деревне" И. С. Тургенева, "Обыкновенное чудо" Е. Шварца и "Пролетая над гнездом кукушки" К. Кизи. Их премьеры запланированы на 2020 год.

В планах также устроить прямую трансляцию спектакля. Сейчас такая возможность прорабатывается технически.

Получить информацию об онлайн-показах можно на страничках театра в соцсетях и официальном сайте. Каждый день в 12:00 там будет появляться ссылка на трансляцию, сообщили в пресс-службе.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса в Севастополе отменены все мероприятия с участием более 50 человек, театры, музеи, концертные залы, кинотеатры закрыты для посетителей.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин и Асад обсудили продвижение политического процесса в Сирии
В России зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусом
Банк России снизил курс доллара почти до 78 рублей
Шойгу: Весенний призыв в армию не будет переноситься
Сальма Хайек: Я шла путями, которые казались непонятными для остальных
Исполнилось 100 лет со дня рождения Марии Чуковской