Севастопольский театр покажет спектакли онлайн

Севастопольский театр имени Луначарского подготовил виртуальную программу на время карантина.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе театра, для зрителей организуют онлайн-показы спектаклей из видеоархива. В программу вошли постановки, представленные на главной сцене и в античном театре Херсонеса. А в ближайшие выходные, 21 и 22 марта, можно увидеть выступления актеров Республики Крым и Севастополя на фестивале актерских монологов "Словотворение". Начало в 19:00.

Кроме этого, театр Луначарского впервые проведет прямые трансляции "читок" с участием актеров и режиссера. Зрители смогут наблюдать за тем, как готовятся новые спектакли: "Месяц в деревне" И. С. Тургенева, "Обыкновенное чудо" Е. Шварца и "Пролетая над гнездом кукушки" К. Кизи. Их премьеры запланированы на 2020 год.

В планах также устроить прямую трансляцию спектакля. Сейчас такая возможность прорабатывается технически.

Получить информацию об онлайн-показах можно на страничках театра в соцсетях и официальном сайте. Каждый день в 12:00 там будет появляться ссылка на трансляцию, сообщили в пресс-службе.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса в Севастополе отменены все мероприятия с участием более 50 человек, театры, музеи, концертные залы, кинотеатры закрыты для посетителей.