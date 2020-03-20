В Краснодаре проверят информацию об ошибочном удалении кишки студенту

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства провести проверку появившейся в СМИ информации о якобы неверно поставленном диагнозе жителю Краснодара: в результате молодому человеку удалили часть кишки.

"Сообщается, что после поставленного диагноза молодому человеку провели очередную операцию, но в последующем выводы врачей оказались ложными. В результате 18-летнему жителю был причинен вред здоровью. Органами СУ СК России по Краснодарскому краю организована проверка по озвученной информации", - говорится в сообщении ведомства.

По словам молодого человека, врачи краснодарской больницы скорой медицинской помощи поставили ему ошибочный диагноз. Он утверждает, что полученные анализы показали в его биоматериале раковые клетки, которые могли перепутать, так как по результатам независимой экспертизы они принадлежат другому пациенту.

"Мы, естественно, знаем о возникшей проблеме. Сейчас уже идет разбирательство, и оно требует независимых экспертов и тестов. Пока что для нас это обвинение, которое нужно внимательно разобрать и найти истину", - прокомментировали корреспонденту "РГ" в больнице скорой медицинской помощи эту ситуацию.