В центре Севастополя нашли артефакты Крымской войны

Археологи обнаружили в центре Севастополя место стоянки пехотного полка российской армии в годы Крымской войны. Об этом сегодня рассказали в музее-заповеднике "Херсонес Таврический".

Ученые провели археологическую разведку в рамках реконструкции улицы Большой Морской и прилегающих территорий.

Возле дома №2 по улице Генерала Петрова был разбит шурф площадью 15 квадратных метров, который выявил участок культурного слоя города Севастополя XIX века.

- Обнаружено девять слоев, относящихся к разным историческим эпохам, а самый последний из них, лежащий прямо на скале, содержал находки периода Крымской войны, - сообщил научный сотрудник отдела "Хора Херсонеса" Валентин Дорошко. - Фактически, это первое археологическое исследование городских слоев Севастополя, не считая раскопок на бастионах.

Археологи нашли множество предметов XIX века, среди них более десятка номерных пуговиц от мундиров русских солдат времен Крымской войны.

Фото: Юлия Крымова/ РГ

- У всех пуговиц один и тот же номер 28, - говорит ученый. - В российской армии середины XIX века два полка носили пуговицы с таким номером, оба входили в состав 14-й пехотной бригады. Это Житомирский егерский полк и Минский пехотный полк. Место, которое мы раскапываем, находится в тылу 6-го бастиона. А поскольку известно, что со стороны 6-го бастиона действовал Минский полк, то скорее всего, это одна из казарм Минского полка.

По его словам, ранее историки не знали, что в этом месте находилась стоянка частей 28 полка.

Дорошко рассказал, что бастион находился на возвышенности, а за ним, в низине, на расстоянии около 500-600 метров, базировалась пехота. Где именно жили солдаты, пока установить не удалось. Это могли быть землянки, уцелевшие дома или палатки.

Исследователи нашли целые ядра и осколки бомб: это говорит о том, что территория подвергалось бомбардировкам.

А другие находки свидетельствуют, что здесь находилось место отдыха солдат и офицеров.

- Найдены керамические курительные трубки, скорее всего, турецкого производства, поскольку на них мы видны клейма с арабской вязью. Встречались костяные, стеклянные мундштуки, монеты того времени, стакан, а также костяшка домино. Мы видим свидетельство их отдыха, - говорит ученый.

Сотрудники "Херсонеса" говорят, что домино - интересная находка, раньше такие не попадались при раскопках в Севастополе.

Фото: Юлия Крымова/ РГ

- Мы выявили объект археологического наследия - участок культурного слоя города Севастополя XIX века, - говорит замдиректора "Херсонеса Таврического" Татьяна Сарапулкина. - Подано заявление в Севнаследие. В дальнейшем, если на этом участке будут производиться любые работы, они должны сопровождаться археологическими исследованиями.

При раскопках найдено несколько сотен предметов. Они будут описаны и сданы на хранение.

Между тем

Археологи обнаружили предметы более поздних и ранних периодов истории Севастополя. Исследован фундамент жилого дома, который был разрушен в июне 1942 года. В завале черепицы, обгоревшей древесины, кирпича чудом сохранился фрагмент фарфоровой крышки от посуды. Она сильно пострадала от пожара.

В другом шурфе встретилась эллинистическая керамика. Найден фрагмент ручки амфоры, произведенной в Херсонесе в III веке до нашей эры. Ученые объясняют находку тем, что территория центра Севастополя когда-то была хорой (сельхозугодьями) Херсонеса Таврического.

Обнаружен и кубик стеклянной смальты, который использовался в византийских мозаиках Херсонеса.

- Мы полагаем, что камень, который в XIX веке вывозили из Херсонеса на строительство Севастополя, попадался с кубиками смальты - так она и оказалась в одном из слоев, связанным с историей города, - считает Валентин Дорошко.