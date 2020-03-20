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20.03.2020 19:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре застройщиков будут судить за хищение 190 млн

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Краснодаре прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело против двух местных застройщиков. Они обвиняются в хищении средств долевого строительства на сумму свыше 190 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кубани.

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"По версии следствия, 44-летний и 31-летний жители Краснодара с марта 2014 года по июль 2016 года занимались привлечением средств граждан для строительства объекта "Девелопмент-Эксперт", - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. - При этом, с целью придания видимости строительства, часть средств мужчины направляли на возведение многоквартирных трехэтажных домов в краснодарском поселке Пригородном".

В надзорном ведомстве добавили, что объем направленных денежных средств был заведомо недостаточен для завершения строительства и сдачи объектов в эксплуатацию. В результате действий застройщиков, более 120 гражданам, которые участвовали в долевом строительстве, был причинен ущерб на общую сумму свыше 190 миллионов рубле.

Сейчас это уголовное дело направлено в Советский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу. На имущество обвиняемых наложен арест. Если вина мужчин будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с дополнительным наказанием в виде штрафа на сумму до 1 миллиона рублей.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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