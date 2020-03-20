ФСБ выявила в трех регионах России канал финансирования "ИГ"

Федеральная служба безопасности выявила в Республике Крым, Республике Коми и Ростовской области подпольную ячейку запрещенной в РФ организации "ИГ". Под видом благотворительности канал собирал деньги на финансирование террористов. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ РФ.

- Деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации "Исламское государство" пресечена во взаимодействии с Росфинмониторингом, - пояснили в ЦОС. - Задержанные создали межрегиональную сеть для сбора, аккумулирования и перевода денежных средств.

Заявляя о благотворительной цели сбора пожертвований, мошенники-экстремисты собрали около двух миллионов рублей и перевели их на счета террористов и их пособников. В квартирах и домовладениях подозреваемых участников прошли обыски. Изъяты средства связи, платежные инструменты, а также документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Справка "РГ"

Группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года. Ее деятельность на территории в России запрещена.