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20.03.2020 11:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ФСБ выявила в трех регионах России канал финансирования "ИГ"

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости
Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости

Федеральная служба безопасности выявила в Республике Крым, Республике Коми и Ростовской области подпольную ячейку запрещенной в РФ организации "ИГ". Под видом благотворительности канал собирал деньги на финансирование террористов. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ РФ.

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- Деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации "Исламское государство" пресечена во взаимодействии с Росфинмониторингом, - пояснили в ЦОС. - Задержанные создали межрегиональную сеть для сбора, аккумулирования и перевода денежных средств.

Заявляя о благотворительной цели сбора пожертвований, мошенники-экстремисты собрали около двух миллионов рублей и перевели их на счета террористов и их пособников. В квартирах и домовладениях подозреваемых участников прошли обыски. Изъяты средства связи, платежные инструменты, а также документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Справка "РГ"

Группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года. Ее деятельность на территории в России запрещена.

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