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20.03.2020 17:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Севастополе чиновника заподозрили в раздаче леса под застройку

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении первого заместителя директора департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя из-за выделения участков под жилую застройку в лесной зоне. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ).

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Как сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю, чиновник в нарушение закона распорядился предоставить бесплатно в собственность горожан участки по улицам Муромская и Ромашковая.

Однако согласно генплану Севастополя от 13.12.2005 года, эти наделы расположены в зоне лесов, лесопарков, что исключает индивидуальную жилую застройку.

- Неправомерное отчуждение из государственной собственности участков повлекло существенное нарушение прав и законных интересов общества и государства. Бюджету Севастополя причинен ущерб на сумму почти 10 миллионов рублей, - рассказали в СК.

Сообщается, что нарушение законодательства обнаружили в городской прокуратуре. Следствие примет меры для восстановления прав города Севастополя на участки.

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