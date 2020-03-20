В Волгограде сиделка получила срок за убийство инвалида-колясочника

Сегодня Волгоградский областной суд вынес приговор в отношении 52-летней жительницы Волгограда. Об этом сообщает прокуратура региона.

Елена Ревенкова признана виновной по статье УК РФ "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", и приговорена к 12 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

По данным следствия, женщина распивала спиртные напитки в квартире 81-летнего инвалида I группы. По договору с родственниками она ухаживала за ним в качестве сиделки.

В ходе возникшей ссоры сиделка нанесла инвалиду удары утюгом и ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Женщина даже не пыталась скрываться, и осталась ночевать в квартире. Тело обнаружили родственники погибшего мужчины, которые на следующий день пришли его проведать.

Приговор в законную силу пока не вступил, отметили в прокуратуре.