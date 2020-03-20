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20.03.2020 12:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Челябинским молодоженам запретили приводить в ЗАГС больше 50 гостей

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Челябинцы постепенно привыкают к ограничениям, связанным с введением режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Ввиду запрета на проведение в закрытых помещениях мероприятий с участием более 50 человек молодоженам рекомендовано сократить число гостей при регистрации брака в ЗАГСах города, сообщили в пятницу в городской администрации.

Фото: iStock
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- Данная мера призвана сократить распространение вирусных заболеваний, - отметили в пресс-службе мэрии. - В остальном отделения ЗАГС работают в прежнем режиме. Но с учетом новых требований о проветривании и усилении дезинфекции помещений.

На 20 марта подтвержденных диагнозов коронавируса в Челябинской области по-прежнему нет. По данным правительства региона, из 73 человек, госпитализированных с подозрением на заболевание, 47 уже выписаны.

По словам первого вице-губернатора Ирины Гехт, принято решение о прохождении двухнедельного карантина всеми туристами, прибывшими из-за стран, где зафиксирована новая инфекция, а не только из действовавшего до сегодняшнего дня "горячего списка" (Корея, Китай, Иран, Испания, Италия, Франция, Германия - ред). Всем без исключения будут оформлены больничные. А первый платеж по нему поступит на счет, указанный в заявлении туристом, уже на седьмой день после оформления бюллетеня.

Кроме того, тест на коронавирус будут проходить все приезжающие из-за границы. А также все пациенты с признаками острых респираторных инфекций, пожелавшие провериться и получившие соответствующее направление врача.

- Ситуация находится под контролем, - заверила Ирина Гехт. - Я призываю ответственно относиться ко всем рекомендация медиков о профилактике, дезинфекции, максимальном снижении контактов и отказе от посещения мест массового пребывания людей. Сегодня мы отменили спектакли в театрах, все массовые мероприятия. Это прекрасное время побыть дома, заняться домашними делами, почитать, пообщаться с детьми. Как показывает практика по всему миру, четыре недели идет нарастание, а последующие четыре - спад заболеваемости. Мы сейчас проходим через первые четыре недели. И это время лучше с пользой провести дома.

Между тем введенное в регионе "свободное посещение" школ уже вызвало жалобы со стороны родителей, решивших оставить своих детей дома и воспользоваться дистанционным обучением. Якобы учителя давят на них, обязывая посещать школу, не будучи готовыми к организации образовательного процесса в новых условиях.

- Мы сегодня эту ситуацию отрегулируем для того, чтобы и детям, и родителям было максимально комфортно в ней, - пообещала первый вице-губернатор.

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