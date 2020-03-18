Распоряжение правительства Челябинской области от 18 марта 2020 года № 146-рп "О введении режима повышенной готовности"

В связи с угрозой распространения в Челябинской области коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера":

1. Ввести на территории Челябинской области режим повышенной готовности.

2. Запретить до 10 апреля 2020 года проведение на территории Челябинской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

Временно приостановить:

проведение на территории Челябинской области досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) с числом участников более 50 человек одновременно;

проведение досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения.

3. Министерству образования и науки Челябинской области (Кузнецов А.И.) рекомендовать руководителям дошкольных, общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и организаций, дополнительного образования ввести режим свободного посещения для обучающихся с организацией обучения отсутствующих с использованием дистанционных технологий при наличии соответствующего заявления обучающегося и (или) его родителей (законных представителей).

4. Рекомендовать образовательным организациям высшего образования по решению их учредителей и с учетом особенностей реализуемых образовательных программ перейти на организацию обучения с использованием дистанционных технологий.

5. Рекомендовать гражданам, проживающим на территории Челябинской области, воздержаться:

1) от поездок за пределы Российской Федерации;

2) от посещения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, деловых, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий, в том числе на территории иных субъектов Российской Федерации. 6. Рекомендовать гражданам, проживающим и прибывшим на территорию Челябинской области, посещавшим территории за пределами Российской Федерации, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (2019-пСоV):

1) сообщать на горячую линию Министерства здравоохранения Челябинской области (телефон 8-(351)-240-15-16) и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области (телефон 8-800-555-49-43) следующую информацию: даты и место пребывания за пределами Российской Федерации, дату прибытия и место проживания на территории Челябинской области, контактную информацию для организации медицинского наблюдения;

2) обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест);

3) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

4) соблюдать постановления и рекомендации должностных лиц Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области о нахождении в режиме изоляции на дому.

7. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Челябинской области:

1) воздержаться от направления своих работников в служебные командировки за пределы Российской Федерации, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях со дня вступления в силу настоящего распоряжения;

2) осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и другие) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте;

3) оказывать содействие работникам в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

4) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах работника, заболевшего коронавирусной инфекцией (2019-nCoV);

5) при поступлении информации от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области о заболевании работника коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) организовать проведение дезинфекции помещений, где находился указанный заболевший работник;

6) активизировать внедрение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и иных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования.

8. Министерству здравоохранения Челябинской области (Семёнов Ю.А.):

1) обеспечить работу медицинских организаций в соответствии с требованиями санитарных правил и норм в условиях регистрации коронавирусной инфекции (2019-nCoV), полную готовность сил и средств к оказанию медицинской помощи с ежедневным мониторингом ресурсного обеспечения;

2) подготовить план поэтапного перепрофилирования коечного фонда медицинских организаций с учетом эпидемиологической ситуации;

3) обеспечить контроль соблюдения маршрутизации пациентов в соответствии с принятыми нормативными документами и эпидемиологической ситуацией;

4) обеспечить проведение лабораторного обследования на коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) в течение 14 дней всех лиц, вернувшихся из стран Европы или прибывших транзитом из стран Европы, а также в течение месяца всех лиц, вернувшихся из иных зарубежных поездок и обратившихся за медицинской помощью по поводу появления симптомов простудных заболеваний;

5) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности или справок без посещения медицинских организаций для лиц, прибывших на территорию Челябинской области, посещавших территории за пределами Российской Федерации, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

6) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и пациентам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, городской фтизиатрической службы и клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования;

7) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих первичную медико-санитарную помощь, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях, в том числе на дому, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с признаками инфекционных заболеваний, отбору биологического материала для проведения исследования на коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);

8) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области обеспечить изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с медицинскими показаниями, а также выявление и изоляцию лиц, контактных с заболевшим;

9) совместно с руководителями медицинских организаций организовать освоение специалистами с высшим медицинским образованием интерактивного модуля на Портале непрерывного медицинского образования либо иной образовательной программы по изучению Методических рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

10) информировать медицинские организации негосударственной формы собственности о неукоснительном соблюдении подпунктов 5 и 8 настоящего пункта.

9. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, деловых, культурно-просветительских, зрелищно­ развлекательных, спортивных мероприятий), и лицам, осуществляющим деятельность по перевозке железнодорожным, автомобильным транспортом и иным наземным транспортом, регулярно проводить мероприятия по дезинфекции, размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей антисептические средства для работников и посетителей, разместить устройства для обеззараживания воздуха.

10. Рекомендовать Управлению Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области (Козлова А.А.) совместно с Министерством здравоохранения Челябинской области (Семёнов Ю.А.) обеспечить проведение мониторинга цен на противовирусные препараты и средства индивидуальной защиты в аптечных организациях и торговых сетях в Челябинской области.

11. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области (Сергеев А.Ф.) организовать необходимое содействие Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области в части обеспечения проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий.

12. Первому заместителю Губернатора Челябинской области Гехт И.А. - председателю оперативного штаба для координации мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в предэпидемический период и в период эпидемии на территории Челябинской области (далее именуется - штаб):

1) перевести штаб на круглосуточный режим работы до особого распоряжения;

2) ежедневно представлять Губернатору Челябинской области доклад о ситуации с распространением на территории Челябинской области коронавирусной инфекции (2019-nCoV), количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения указанной инфекцией.

13. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Губернатора Челябинской области Гехт И.А.

14. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

15. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области А.Л.Текслер







