Каруана потерпел первое поражение на турнире претендентов

Главным событием третьего тура состязания претендентов в Екатеринбурге стала победа белыми китайского гроссмейстера Динь Лижэня, который в двух предыдущих встречах не набрал ни одного очка. А вот его соперник, американец Фабиано Каруана, которого многие считают главным фаворитом турнира, потерпел первое поражение. В остальных партиях были зафиксированы ничейные результаты.

Партия голландца Гири и Вашье-Лаграва закончилась ничьей вполне закономерно, а вот у Непомнящего и Алексеенко она получилась ничейной в результате хаотичных ходов. По мнению комментатора матчей всего турнира Сергея Шипова, Кирилл владел большим преимуществом над соперником, но так и не провел решающую атаку.

Другой россиянин Александр Грищук вновь упустил заветную победу из-за цейтнота. Ему никак не хватает времени, чтобы выйти в лидеры. Ведущие позиции в турнире пока сохраняют Максим Вашье-Лаграв, Ян Непомнящий и Ван Хао, у которых по два очка.

Следующий тур - 21 марта. В нем сыграют Фабиано Каруана - Ян Непомнящий, Ван Хао - Кирилл Алексеенко, Максим Вашье-Лаграв - Александр Грищук и Дин Лижэнь - Аниш Гири.