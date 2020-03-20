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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Черный день фаворита

Каруана потерпел первое поражение на турнире претендентов
Текст: Анна Шиллер (Екатеринбург)
Российская газета - Столичный выпуск № 60(8114)
Главным событием третьего тура состязания претендентов в Екатеринбурге стала победа белыми китайского гроссмейстера Динь Лижэня, который в двух предыдущих встречах не набрал ни одного очка. А вот его соперник, американец Фабиано Каруана, которого многие считают главным фаворитом турнира, потерпел первое поражение. В остальных партиях были зафиксированы ничейные результаты.

Партия голландца Гири и Вашье-Лаграва закончилась ничьей вполне закономерно, а вот у Непомнящего и Алексеенко она получилась ничейной в результате хаотичных ходов. По мнению комментатора матчей всего турнира Сергея Шипова, Кирилл владел большим преимуществом над соперником, но так и не провел решающую атаку.

Фото: Татьяна Андреева
Ян Непомнящий и Ван Хао одержали победы в первый день турнира претендентов

Другой россиянин Александр Грищук вновь упустил заветную победу из-за цейтнота. Ему никак не хватает времени, чтобы выйти в лидеры. Ведущие позиции в турнире пока сохраняют Максим Вашье-Лаграв, Ян Непомнящий и Ван Хао, у которых по два очка.

Следующий тур - 21 марта. В нем сыграют Фабиано Каруана - Ян Непомнящий, Ван Хао - Кирилл Алексеенко, Максим Вашье-Лаграв - Александр Грищук и Дин Лижэнь - Аниш Гири.

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