На Урале голый мужчина залез в бассейн с детьми

Прокуратура отреагировала на инцидент в Магнитогорске, где голый мужчина полез купаться в бассейн, в котором проходила тренировка юных пловцов. Материалы прокурорской проверки направлены в СК для принятия процессуального решения, сообщили в надзорном ведомстве региона.

- 13 марта в 8.00 часов утра в зону бассейна, где проходила тренировка детей в возрасте от шести до восьми лет, проник посторонний мужчина, который, находясь в обнаженном виде, несмотря на присутствующих детей, плавал в акватории бассейна, - сообщила представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева. - Отсутствие надлежащего контроля по доступу посторонних лиц в учреждение создает угрозу жизни и здоровью учащихся, кроме того, влияет на нравственное и этическое воспитание малолетних детей.

В связи с инцидентом в муниципальном учреждении дополнительного образования детей внесено официальное представление заместителю главы администрации Магнитогорска.

Также в Правобережный отдел следственного управления СК региона направлены материалы для проведения доследственной проверки и принятия процессуального решения, отметили в прокуратуре.