Тюменской пенсионерке удалили опухоль размером с футбольный мяч

Уникальную операцию провели в больнице Нового Уренгоя: местные врачи взялись удалить гигантскую опухоль, которая мешала жить тюменской пенсионерке.

Такую реконструктивно-пластическую операцию в крупнейшей больнице Ямала провели впервые.

У пациентки помимо опухоли передней брюшной стенки так же была сопутствующая патология (инсульт, диабет, ишемическая болезнь сердца), из-за чего несколько клиник ранее не допускали ее до операции. Семья привезла родственницу в Новый Уренгой, там ее обследовали и приняли положительное решение.

"В стационаре под наблюдением терапевтов компенсировали сахарный диабет, привели в норму артериальное давление и перевели для лечения в онкологическое отделение. Максимально исключив риски со стороны сопутствующей патологии, скомпенсировав анемию средней степени тяжести, пациентку прооперировал завотделением Денис Чайченко и хирург Александр Устинов", - рассказали в Новоуренгойской центральной городской больнице.

Операция заняла несколько часов. Врачи не только удалили гигантскую опухоль (является ли она злокачественной, выяснят гистологи), но и выполнили абдоминопластику: жировой фартук вместе с новообразованием весили около десяти килограммов.

Через восемь дней пациентка покинула больницу - дальше врачи будут наблюдать ее амбулаторно.