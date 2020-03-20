В Челябинске суд признал моральный вред от потери домашнего питомца

Металлургический суд Челябинска рассмотрел необычный иск о компенсации морального вреда. Хозяева годовалого щенка породы хаски пожаловались на заводчиков, которым они всего на сутки отдали пса "на передержку". Поручить его заботам чужих людей жениху Игорю и его невесте Камиле пришлось из-за свадьбы, которую сильно омрачило известие о пропаже любимца

- Утром собираемся в ЗАГС и вдруг получаем известие, что ночью наш Джейсон сбежал от заводчиков, - рассказал Игорь в суде. - Какая уж тут свадьба? Невеста в слезах - я ведь для нее щенка покупал! И гостей не бросишь. Так до конца свадьбы и переживали, а вечером арендовали машину и поехали искать щенка. Потом еще полгода искали, тысячи объявлений расклеили, но все безрезультатно.

Отдавая щенка "на передержку", Игорь для спокойствия заключил с заводчиками договор, по которому они обязывались не оставлять его без ухода и не передавать третьим лицам без уведомления хозяев. Документ был представлен в суд. Однако ответчики и не отрицали, что согласились поместить щенка в свой вольер, откуда он, затосковав, сбежал.

- Выл, бросался на решетку, как шальной. У соседей дети из-за него уснуть не могли, - пояснил заводчик. - Вот и выбрался как-то! Но нашей вины в этом нет. Мы приняли все необходимые меры предосторожности!

Кроме того, заводчики заявили, что ущерб от потери питомца семьей сильно завышен. Якобы это был не "сибирский Хаски", а какая-то помесь, поэтому владельцы его и не зарегистрировали, как положено. А теперь представили в суд написанный задним числом договор покупки щенка, где его стоимость завышена в несколько раз.

Однако суд, взвесив все за и против, и проверив родословную, принял версию пострадавших о том, что щенка они заводили не для коммерции, а для души. А потому особенно и не заботились о формальностях.

- Суд признал, что хозяевам потерянного животного действительно причинен моральный вред, - сообщила консультант Металлургического суда Наталья Белозер. - Они тяжело переживали его утрату и пытались найти еще несколько месяцев. Кроме того, торжество бракосочетания было испорчено, что также получило подтверждение от свидетелей. Ответственность за это возлагается на причинителя вреда. Причем даже при отсутствии его вины. В пользу владельцев щенка взыскана его полная стоимость и компенсация морального вреда - всего более 30 тысяч рублей.