Новости

Cамарские ученые нашли способ предсказания вспышек коронавируса 16:00
Развенчиваем многочисленные мифы о применении антифризов 16:00
В Якутии зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса 15:58
Кабмин рекомендовал банкам реструктурировать кредиты заболевших коронавирусом 15:55
У лыжника Рыбкина коронавирус не подтвердился 15:52
Рэпер Дрейк самоизолировался после "коронавирусной" вечеринки 15:49
Овчарка Жом из Забайкалья признана лучшей пограничной собакой 15:42
В Челябинске суд признал моральный вред от потери домашнего питомца 15:40
Банк России расширяет программу рефинансирования кредитов МСП 15:35
Аэропорт Жуковский отменил все международные рейсы 15:28
В Астрахани пациент тубдиспансера зарезал соседа по палате 15:23
В Барнаульском зоопарке показали новорожденных камышовых котят 15:21
Океанологи рассказали о росте числа паразитов в рыбе для суши в 300 раз 15:15
Нотариальные конторы не приостанавливают работу из-за коронавируса 15:11
Минюст ограничит личный прием граждан с 23 марта 15:10
Исследование китайских врачей обозначило угрозу коронавируса еще год назад 15:09
Azur Air прекращает на месяц все полеты из России 15:07
Путин обсудил на совещании с Совбезом РФ экономику и коронавирус 15:05
В Болгарии рассказали, что общего между парламентом и цыганским кварталом 15:01
Ространснадзор приостанавливает плановые проверки из-за коронавируса 15:01
Снова отзыв: на этот раз на ремонт приглашают дорогие Mercedes-Benz 15:01
В Пулково закрыли посадочную галерею для части рейсов из-за рубежа 14:56
Вышел трейлер комедийного метал-хоррора "Мы призываем тьму" 14:55
"Яндекс" поддержит водителей и курьеров с коронавирусом 14:55
В Приднестровье винзавод перешел на производство антисептика 14:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем заменить антисептики против коронавируса
Чем заменить антисептики против коронавируса
Россиян попросили воздержаться от туристических поездок
Россиян попросили воздержаться от туристических поездок
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
20.03.2020 15:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинске суд признал моральный вред от потери домашнего питомца

Текст: Михаил Пинкус
Металлургический суд Челябинска рассмотрел необычный иск о компенсации морального вреда. Хозяева годовалого щенка породы хаски пожаловались на заводчиков, которым они всего на сутки отдали пса "на передержку". Поручить его заботам чужих людей жениху Игорю и его невесте Камиле пришлось из-за свадьбы, которую сильно омрачило известие о пропаже любимца
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Утром собираемся в ЗАГС и вдруг получаем известие, что ночью наш Джейсон сбежал от заводчиков, - рассказал Игорь в суде. - Какая уж тут свадьба? Невеста в слезах - я ведь для нее щенка покупал! И гостей не бросишь. Так до конца свадьбы и переживали, а вечером арендовали машину и поехали искать щенка. Потом еще полгода искали, тысячи объявлений расклеили, но все безрезультатно.

Фото: Антон Дерябин/РГ
Нижегородский школьник обменял свои картины на корм для бездомных животных

Отдавая щенка "на передержку", Игорь для спокойствия заключил с заводчиками договор, по которому они обязывались не оставлять его без ухода и не передавать третьим лицам без уведомления хозяев. Документ был представлен в суд. Однако ответчики и не отрицали, что согласились поместить щенка в свой вольер, откуда он, затосковав, сбежал.

- Выл, бросался на решетку, как шальной. У соседей дети из-за него уснуть не могли, - пояснил заводчик. - Вот и выбрался как-то! Но нашей вины в этом нет. Мы приняли все необходимые меры предосторожности!

Кроме того, заводчики заявили, что ущерб от потери питомца семьей сильно завышен. Якобы это был не "сибирский Хаски", а какая-то помесь, поэтому владельцы его и не зарегистрировали, как положено. А теперь представили в суд написанный задним числом договор покупки щенка, где его стоимость завышена в несколько раз.

Однако суд, взвесив все за и против, и проверив родословную, принял версию пострадавших о том, что щенка они заводили не для коммерции, а для души. А потому особенно и не заботились о формальностях.

В Петербурге осудили мужчину, выбросившего щенка из окна коммуналки

- Суд признал, что хозяевам потерянного животного действительно причинен моральный вред, - сообщила консультант Металлургического суда Наталья Белозер. - Они тяжело переживали его утрату и пытались найти еще несколько месяцев. Кроме того, торжество бракосочетания было испорчено, что также получило подтверждение от свидетелей. Ответственность за это возлагается на причинителя вреда. Причем даже при отсутствии его вины. В пользу владельцев щенка взыскана его полная стоимость и компенсация морального вреда - всего более 30 тысяч рублей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Банк России снизил курс доллара почти до 78 рублей
Шойгу: Весенний призыв в армию не будет переноситься
Песков рассказал об отличном самочувствии Путина
Роспотребнадзор начал испытание вакцины против COVID-19
ФСБ разоблачила группу подпольных оружейников из 16 регионов России
Как Россия начала борьбу с терроризмом 15 лет назад