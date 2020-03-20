Выставка Дали останется пережидать карантин в Екатеринбурге

Вчера в Екатеринбурге открылась долгожданная выставка Сальвадора Дали. По словам организаторов, подготовка экспозиции заняла больше года, а проработает она всего несколько дней, потому что галерея вслед за другими учреждениями культуры, закрывается на карантин.

Но то, что успели увидеть первые посетители, впечатляет. Это 140 работ, которые охватывают весь период жизни Сальвадора Дали. На Урал привезли известные графические серии "Посвящение Леонардо да Винчи" и "Капричос Гойи Сальвадора Дали". Кроме этого в галерее "Синара Арт" выставлены барельефы и скульптуры из стекла, которые Дали начал делать в 60-х годах прошлого века. На выставке представлено шесть скульптур из собрания коллекционера Павла Башмакова, и уральцы увидели их первыми в России.

Но все же есть и хорошая новость: Дали останется пережидать карантин в Екатеринбурге, в апреле выставка возобновит работу и продлится до конца мая.