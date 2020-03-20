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Рубрика: В мире

Республиканцы предложили выдать американцам по 1200 долларов

Республиканцы предложили выплатить бедным американцам по 1200 долларов. Помощь смогут получить те, чей годовой доход меньше 75 тысяч долларов. Данные будут брать из налоговых деклараций за 2018 год. На дополнительные 500 долларов могут рассчитывать семьи с маленькими детьми, сообщает телеканал NBC News.

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Сенат США одобрил законопроект о программе помощи при коронавирусе

В ближайшее время американский сенат рассмотрит предложенный республиканцами план по выделению более триллиона долларов на стимулирование экономики США в связи с кризисом, вызванным коронавирусом. На поддержку разных отраслей направят 208 миллиардов долларов, при этом авиакомпании смогут получить 50 миллиардов.

О деталях республиканцам предстоит договориться с представителями демократической партии.

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