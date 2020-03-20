Непредсказуемая жизнь вносит в наши планы серьезные поправки. В том числе и в ход культурных событий. В России, как и во всем мире, одна за другой отменяются премьеры фильмов и спектаклей, концерты и гастроли, закрываются парки развлечений.

Перенесен Московский Международный кинофестиваль. Каннский фестиваль сообщил, что намерен держаться до последнего и 15 апреля обнародует свои программы - но, доносят инсайдеры, уже 16 апреля может объявить об отмене. Уже и теперь он похож на раненую птицу: его тысячные аудитории сократятся до сотни зрителей, фильмы из многих стран не смогут участвовать, и кто из звезд рискнет прилететь - большой вопрос.

Каждый из фильмов или спектаклей будет в открытом доступе сутки - их можно смотреть и пересматривать, делать паузы и повторы

Но культура не останавливается никогда. На помощь приходит интернет. Крупнейшие музеи мира от Лувра до Прадо - можно посетить виртуально. Онлайн можно посмотреть и многие спектакли столичных театров. Будут работать онлайн-кинотеатры.

И очень скрасит вынужденный досуг онлайн-фестиваль "Дубль дв@", который пройдет со 2 по 16 апреля на сайте https://d2.rg.ru .

По понятным причинам он стартует не в "Российской газете", как обычно, а виртуально: уже 1 апреля в 20 часов, зайдя на этот сайт, вы сможете увидеть видеовариант церемонии открытия фестиваля, после которой начнется онлайн-премьера первого конкурсного фильма "Конец сезона" Константина Лопушанского - современной версии "Трех сестер" с участием Юлии Снигирь, Юлии Пересильд, Анны Чиповской, Евгения Цыганова, Сергея Колтакова.

Победителей выберут два жюри: профессиональное и из студентов-киноведов ВГИКа. Фото: Из архива "РГ"

За две недели нашего фестиваля вы сможете бесплатно в удобное вам время и в любой точке планеты посмотреть 9 игровых российских фильмов, 10 короткометражных игровых картин и 4 спектакля ведущих музыкальных театров страны: одну оперу и три мюзикла.

Каждый из фильмов или спектаклей будет в открытом доступе в течение суток - вы можете их смотреть, а если захотите, и пересматривать, можете делать паузы и повторы - пользоваться фестивалем как своим домашним плейером.

Фестиваль предполагает активное участие зрителей: пишите свои отзывы и рецензии прямо здесь же, на сайте, - авторы наиболее содержательных по традиции получат памятные подарки. Учтите, что все эти материалы премодерируются, так что ваши тексты будут появляться на сайте с небольшим опозданием. Кроме того, от вашего имени фестиваль вручит Призы зрительских симпатий лучшему фильму и лучшему спектаклю - суммируя результаты зрительского голосования, мы определим ваших новых лауреатов. Чтобы проголосовать, вам достаточно нажать одну из десяти звездочек под экраном, где 1-я означает низший бал, а десятая - высший. Ваших вердиктов с волнением ждут авторы и создатели произведений кино и театра, представленных на ваш суд.

Будут работать и два жюри: профессиональное под водительством президента фестиваля "Окно в Европу" Армена Медведева определит лауреатов конкурса полнометражных картин, жюри из студентов - киноведов ВГИКа - лучший короткометражный фильм.

"Дубль дв@" - фестиваль без масок, самый безопасный фестиваль мира. Будем вместе в эти непростые дни.