Врачи: вакцинация от гриппа снижает риск заразиться коронавирусом

Специалисты дали простые рекомендации, выполнение которых снизит риск заражения коронавирусом.

Как отмечает заслуженный врач России Александр Карабиненко, в том случае, если иммунитет ослабленный, человеку лучше самоизолироваться. А сильный иммунитет снижает риск заражения. Кроме того в выигрышном положении окажутся те, кто сделал прививку от гриппа, приводит слова специалиста РИА Новости.

"Вакцинация от гриппа не только способствует защите от вирусов гриппа, но и повышает защиту от любой другой инфекции, в том числе и коронавируса, потому что улучшается естественная иммунная защита человека", - говорит Александр Карабиненко.

По его словам укрепить иммунитет поможет также выполнение принципов правильного питания и отказ от фаст-фуда. При этом начинать процедуры закаливания, чтобы улучшить иммунитет, сейчас не стоит. Для этого лучше подходит летний период.

А врач-терапевт Людмила Лапа посоветовала принимать лактобактерии или ферменты, которые также благотворно воздействуют на иммунную систему. Кроме того она отмечает, что преградой для проникновения вирусов в организм могут стать оксолиновая мазь или оливковое масло, нанесенные в нос.