Россияне стали реже жаловаться на плохую уборку дворов

Россияне стали почти на 40% реже обращаться в госжилинспекции. В 2019 году в надзорный орган поступило на 200 тысяч жалоб меньше, чем годом ранее. Пик обращений был зафиксирован в 2016 году - тогда в ГЖИ поступило 2,4 миллиона жалоб. В 2017 и 2018 годах вал жалоб заметно сократился - до 1,6 миллиона и 1,7 миллиона соответственно.

Лицензирование управляющих компаний и двухступенчатая система подачи жалоб значительно сократили число обращений жителей в жилинспекции. "В 2019 году тенденция к сокращению обращений граждан в органы госжилнадзора сохранилась: по итогам прошлого года жилищными инспекторами рассмотрено 1,5 миллиона обращений", - говорит замминистра строительства и ЖКХ, главный государственный жилищный инспектор РФ Максим Егоров. По результатам рассмотрения обращений в минувшем году было выявлено 660 тысяч нарушений. Большая их часть, 418 тысяч, это нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. В их число входят нарушения при текущем и капитальном ремонте домов, при уборке мест общего пользования и придомовой территории, плохой уход за растениями во дворе и т.п.

"У граждан все больше возможностей и сервисов высказать свое недовольство качеством управления жильем, в том числе, обратиться в органы государственного жилищного надзора. Несмотря на это, количество обращений в ГЖИ в 2019 году сократилось на 11,5% по сравнению с прошлым годом", - отметил Егоров.

В Минстрое связывают уменьшение количества жалоб от жителей с введением лицензирования управляющих компаний. Это "вынуждает тех, кто не готов честно и эффективно работать, уходить из этой сферы", отмечают в ведомстве. Кроме того, в жилинспекциях используется "система превентивного контроля". "Если гражданина что-то не устраивает в обслуживании дома, в первую очередь, ему следует обратиться в управляющую организацию, тогда у нее будет возможность устранять мелкие недочеты в своей работе до проведения контрольной проверки. Однако если управляющая организация не реагирует на обращения гражданина - подключается государственный жилищный надзор. Таким образом, количество штрафов снижается, а качество обслуживания растет", - говорит Егоров.

Ранее о небольшом сокращении в 2019 году количества обращений от жителей сообщало и НП "ЖКХ Контроль". По данным организации, у россиян в минувшем году стало меньше вопросов о платежах за жилищно-коммунальные услуги, при этом они стали больше интересоваться состоянием своих дворов и комфортной городской средой.