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20.03.2020 17:41
Рубрика: Общество

Российская вакцина от коронавируса будет готова через 11 месяцев

Текст: Ольга Игнатова
Первые результаты испытаний прототипа вакцины от новой коронавирусной инфекции могут быть готовы к июню 2020 года. Об этом, как передает агентство ТАСС, заявили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).

При этом сама вакцина может быть получена уже через 11 месяцев, то есть к началу третьего квартала 2020 года. "Доклинические исследования займут до 6 месяцев, первая фаза клинических исследований займет до 5 месяцев. Таким образом, через 11 месяцев мы сможем получить уже готовую вакцину", - приводит слова главы ФМБА России Вероники Скворцовой пресс-служба агентства.

Фото: Odd ANDERSEN / AFP
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Ранее сообщалось, что ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора разработал прототипы вакцин против коронавируса. Их уже начали тестировать in vivo - на чувствительных лабораторных животных. Чаще всего для таких исследований используются лабораторные мыши и крысы, также используются хорьки, низшие приматы и другие животные. Это как раз доклинический этап.

Этап является обязательным, поскольку нужно убедиться в безвредности и эффективности нового препарата, а исследования на культурах клеток, к сожалению, не могут дать ответы на все вопросы, ведь живые организмы устроены намного сложнее, чем клеточные культуры. Кроме того, многие эффекты при клеточных исследованиях моделировать сложно - в частности, как будет реагировать иммунитет на новую вакцину. Необходимо также определить наиболее эффективную дозу и кратность введения вакцины, способ и схему вакцинации. Поэтому без помощи лабораторных животных ученым не обойтись.

Только после удачного завершения испытаний на животных можно начать клинические испытания на добровольцах.

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