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20.03.2020 14:15
Рубрика: В мире

Российские туристы не могут сойти на берег с лайнера Costa Pacifica

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Посольство РФ направило ноту в МИД Франции с просьбой вмешаться в ситуацию с российскими туристами, которые не могут покинуть круизный лайнер Costa Pacifica, находящийся на рейде неподалеку от Марселя.

Речь идет о 35 российских туристах, а также четырех гражданах Беларуси, совершавших круиз на борту Costa Pacifica. Корабль вышел из Аргентины в сторону Европы 3 марта. 21 марта должен был причалить в порту Барселоны для высадки пассажиров. На этот же день для россиян были забронированы билеты из Барселоны в Москву и ряд других городов России.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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Но из-за распространения коронавируса власти Испании ввели запрет на заход круизных судов в порты этой страны. Лайнеру пришлось изменить маршрут и направиться в Марсель, куда он прибыл 19 марта. Там на берег сошли только граждане Франции.

Однако местные власти пока не дают разрешения на то, чтобы россияне покинули борт корабля. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, российское генеральное консульство в Марселе и посольство России в Париже уже несколько дней "предпринимает активные шаги по проработке их встречи в Марселе".

Как уточнили в нашем диппредставительстве во Франции, сотрудники генконсульства в Марселе готовы сразу после того, как россияне и граждане Беларуси сойдут на берег, отправить их в Париж, а затем самолетами "Аэрофлота" и "Белавиа" - соответственно в Москву и Минск.

Наши дипломаты находятся в постоянном контакте с соотечественниками на борту Costa Pacifica, и, по их словам, те "чувствуют себя нормально, конечно, волнуются, но не теряют присутствия духа".

Если ситуация с круизным лайнером не разрешится в ближайшее время, то он может взять курс на порт приписки - Геную. Судовладелец в этом случае обещает отправить всех пассажиров по домам за свой счет.

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