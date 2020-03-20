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20.03.2020 15:01
Рубрика: Экономика

Ространснадзор приостанавливает плановые проверки из-за коронавируса

Текст: Евгений Гайва

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта с 20 марта приостанавливает проведение плановых проверок для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, сообщили в ведомстве.

Фото: iStock
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"С 20 марта до 1 мая 2020 года будет приостановлено назначение плановых (выездных/ документарных), внеплановых (выездных/документарных) проверок, а также будут приостановлены назначенные проверки, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", - говорится в сообщении Ространснадзора.

Исключение будет сделано только для внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, иных документов, имеющих разрешительный характер, уточняют в ведомстве.

Экономика Транспорт Правительство Минтранс Ространснадзор Распространение коронавируса COVID-19

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