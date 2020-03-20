Русская гуманитарная миссия включилась в борьбу с коронавирусом в Сербии

Русская гуманитарная миссия (РГМ) откликается на актуальные запросы со стороны населения Сербии и медицинских учреждений данной балканской страны. Для нас очень важно сегодня оперативно реагировать на складывающуюся здесь обстановку и оказывать посильную помощь сербам в столь сложный для них период. Об этом корреспонденту "Российской газеты" рассказал руководитель представительства РГМ на Балканах Михаил Бондарь.

"Мы давно и прочно взаимодействуем с сербскими медиками, - подчеркнул он. - В этой работе принимают участие и российские специалисты. Они консультируют местных врачей. В рамках комплексной программы помощи Сербии в период эпидемической угрозы РГМ совместно с центральными клиническими больницами городов Пожега и Медвежа приступило к реализации проекта по диагностическому осмотру населения, а также оказанию помощи больным. В регионы были переданы две оснащенные всем необходимым медицинским оборудованием передвижные клиники, созданные на базе автомобилей повышенной проходимости с колесной формулой 4х4. Мобильные центры работают не только в городах и районных центрах, но и в отдаленных и сложно доступных населенных пунктах. Специалисты уже в течение нескольких дней проводят осмотр и оказывают медицинские услуги людям, нуждающимся в лечении, доставляют лекарственные препараты, перевозят тяжелобольных в центральные больницы. С учетом особенностей угрожающего населению Сербии вируса, машины были дополнительно оборудованы уникальными передвижными комплексами вентиляции легких, нехватка которых серьезно ощущается в ряде лечебных заведений региона. Благодаря данному оснащению, пациентам даже с тяжелой формой коронавируса может быть оказана незамедлительная помощь и реализована безопасная перевозка к стационарным пунктам лечения".

Между тем Бондарь указал, что мобильные клиники РГМ продолжат свою работу до момента окончания эпидемии. "Постановлением правительства Республики Сербии лицам старше 65 лет запрещено передвижение в период эпидемической угрозы, - напомнил он. - Русская гуманитарная миссия организовала волонтерские бригады. Их задача - поддерживать граждан, вынужденно находящихся в изоляции. Команды добровольцев максимально оперативно реагируют на запросы и оказывают необходимую помощь по приобретению и доставке основных продуктов питания и медикаментов. Телефоны волонтерского центра российской гуманитарной миссии: 011/3241-795, 063/233-810".

Руководитель представительства РГМ на Балканах обратил внимание на тот факт, что актуальный вопрос - это лекарства. "В проработке находится вопрос о передаче по запросам клиник в ближайшее время лекарственных препаратов, а также респираторов и медицинских масок", - говорит он, подчеркивая, что "мы стремимся оперативно реагировать на ситуацию, и не оставлять без внимания ни одно обращение, мы искренно стараемся помочь сербам, близкому нам и дружественному народу".

Напомним, что на данный момент в Сербии зафиксировано 103 случая коронавирусной инфекции (КВИ). Президент Александр Вучич в четверг, 19 марта, в ходе специальной пресс-конференции рассказал о дополнительных непопулярных среди населения мерах, которые определили власти в целях предотвращения прогнозируемого "резкого роста числа инфицированных" КВИ: в пятницу с 8:00 (10:00 мск) утра будут закрыты все границы для авиационного, автомобильного и железнодорожного сообщения, за исключением грузового транспорта; временно прекращается междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение, а в ближайшее время будет расширено время "комендантского часа".

Кроме того, согласно решению сербского правительства, в четверг с 12 часов дня аэропорт Белграда "Никола Тесла" приостанавливает международное коммерческое пассажирское авиасообщение. Российские дипломаты занимаются организацией рейсов для эвакуации соотечественников.