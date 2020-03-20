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20.03.2020 16:08
Рубрика: Общество

Семь советов для сохранения семьи во время самоизоляции от COVID-2019

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Из-за пандемии коронавируса многие семьи в России перешли на работу в удаленном режиме и даже оказались на вынужденном карантине в одном помещении. Ограниченное пространство, невозможность уединения, а также домашние обязанности могут привести к серьезным психологическим конфликтам и спровоцировать разводы. Впрочем, любые проблемы, как считают эксперты, можно разрешить.

Фото: STR / AFP
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Прежде всего, как заявила aif.ru психолог Мария Меркулова, следует избавиться от иллюзии, что дистанционный режим - это отдых. Сразу договоритесь о том, какие часы будут рабочими, а какие, например, вы проведете с детьми, если они сейчас тоже рядом. Кроме того, следует помнить, что в режиме дистанционной работы никто не отменял всех служебных дел, за которые вы получаете зарплату.

Затем надо обозначить рабочую зону, чтобы не мешать друг другу. В идеале стоит разойтись по разным комнатам, но если и такой возможности нет, то натяните ширму. Она создаст ощущение личного пространства и поможет быстрее переключиться на рабочий режим.

Обязательно следует планировать досуг на вечер. Ничто не помешает всей семье посмотреть фильм, поиграть в настольные игры или провести романтический ужин. И не решайте бытовые вопросы в "рабочее" время. Если вам вдруг очень захотелось вымыть пол или пропылесосить, тут же напомните себе, что вы сейчас не дома. Кроме того, следует проявить такт и заботу о других членах семьи - вы одна команда.

Фото: iStock
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Немножко эгоизма не повредит, так как каждый имеет право на отдых в одиночестве.

"Мы не сиамские близнецы и не можем находиться постоянно рядом, тем более если вы с недавних пор еще и работаете весь день вместе. Захотелось побыть в полном одиночестве? Позвольте себе это", - считает психолог.

И главное - при переходе на домашний режим следует не играть в трудоголика и помнить: "Работе время - потехе час", чтобы не превратиться в домашнего эгоиста и тирана.

Как работать удаленно из дома с детьми. Инструкция
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