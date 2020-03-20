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20.03.2020 00:30
Рубрика: Культура

Сериал "257 причин, чтобы жить" покажет видеосервис START

Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Федеральный выпуск № 60(8114)
Премьера сериала "257 причин, чтобы жить" пройдет на видеосервисе START 26 марта.
"257 причин, чтобы жить" - сериал о надежде и исполнении желаний. Фото: Видеосервис START "257 причин, чтобы жить" - сериал о надежде и исполнении желаний. Фото: Видеосервис START
"257 причин, чтобы жить" - сериал о надежде и исполнении желаний. Фото: Видеосервис START

О качестве и актуальности нового сериала говорит тот факт, что это единственный российский проект, вошедший в конкурсную программу международного фестиваля Cannes Series. Фестиваль перенесли из-за коронавируса на осень, а сериал остался с нами. Подписчикам сервиса START будут доступны сразу два эпизода. А тем, кто еще не подписан, - бесплатно первая серия.

Фото: istock
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По сюжету Женю Короткову (Полина Максимова) и ее чувство юмора не сломили даже несколько лет изнурительной борьбы с серьезной болезнью. Узнав, что у нее наконец-то ремиссия, девушка готовится начать новую, полноценную жизнь, но вдруг обнаруживает, что... здоровая она никому не нужна. Ни бойфренду, ни сестре, ни коллегам. Но тут Женя находит дневник, где когда-то по совету врача записала 257 причин, чтобы продолжать жить. Похоже, настало время исполнить свои желания.

"Главное в этом проекте - он дает надежду людям! В современном мире одиночество, уныние, апатия заняли самые серьезные позиции, люди ходят с потухшими глазами и совсем не имеют желаний, - уверена исполнительница главной роли Полина Максимова. - Поэтому "257 причин, чтобы жить" надо обязательно посмотреть. Многие узнают себя и поймут, что все неплохо в их жизни и не стоит бояться, а нужно попробовать что-то поменять, и тогда жизнь заиграет новыми красками".

В драмеди также снялись: Егор Корешков, Максим Лагашкин, Маруся Фомина, Роман Маякин, Юлия Топольницкая, Анна Невская, Кирилл Нагиев и другие. Режиссер сериала - Максим Свешников, автор сценария - Алексей Ляпичев .

"Мне хочется, чтобы у каждого зрителя по примеру нашей героини не оставалось времени на нытье, уныние, - рассуждает Алексей Ляпичев. - Чтобы хотелось жить и брать от жизни все каждый день, несмотря на то что вокруг не все будет способствовать вашим планам".

Сериал "Колл-центр" - на ТНТ, с 23 марта в 22.00.

В фильме рассказывается о том, как офис магазина для взрослых захватили невидимые террористы, которые представляются Мамой и Папой. Они знают о жизни заложников все до мельчайших подробностей. В офисе заложена бомба. В сериале 8 серий, и каждая из них - это час отведенного до взрыва времени и личная история страха одного из героев. Каждый эпизод создан в своем жанре: триллер, драма, хоррор. Но почему героев 12, а серий 8? Чью историю зритель не узнает и почему?

Реалити-сериал "Солдатки" - на ТНТ, с 29 марта в 19.00.

В каждой серии 12 участниц, которые попали в реальную армию. Они учатся военным дисциплинам и пытаются стать настоящим коллективом. Это первый проект, снятый в боевой воинской части - съемка ведется без купюр множеством камер, а распорядок дня участниц не отличается от быта настоящих солдат. Руководит отрядом "солдаток" реальный офицер Российской армии, гвардии капитан Казаков.

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