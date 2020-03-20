Шойгу: В ВС РФ не зарегистрировано заболеваний коронавирусом

В вооруженных силах РФ не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

По его словам, борьба с коронавирусной инфекцией сейчас является одной из ключевых тем мировой повестки. Шойгу распорядился уделять особое внимание мерам профилактики этой инфекции. Он рассказал, что руководство Минобороны РФ и Генерального штаба прошло тестирование на коронавирус. Все тесты показали отрицательные результаты.

По словам министра, военное ведомство уже провело специальное учение по борьбе с распространением коронавируса. В ходе тренировок были отработаны действия по эвакуации граждан, а также спецобработке воздушных судов и дезинфекции объектов для нормализации эпидемиологической обстановки. Учения прошли 18-19 марта прошло специальное учение войск РХБ защиты во взаимодействии с Главным военно-медицинским управлением и Воздушно-космическими силами.