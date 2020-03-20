Шойгу: Весенний призыв в армию не будет переноситься

Весенняя призывная компания начнется в России 1 апреля в соответствии с законом. Об этом сообщает пресс-служба МО РФ со ссылкой заявление министра обороны Сергея Шойгу.

Как подчеркнул глава военного ведомства, сроки не будут переноситься из-за угрозы распространения коронавируса.

"Он (призыв - прим. "РГ") будет проходить в строгом соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" в установленные сроки - с 1 апреля по 15 июля", - отметил Шойгу.

Министр обороны также отметил, что на сегодняшний день в армии не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией.