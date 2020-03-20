Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 г. N 270 г. Москва "Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2020 г. социальных пенсий"

В соответствии со статьей 25 Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 г. социальных пенсий в размере 1,061.

2. Пенсионному фонду Российской Федерации проинформировать свои территориальные органы о размере коэффициента, утвержденного настоящим постановлением, для увеличения соответствующих пенсий, установленных Федеральным законом "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2020 г.

Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин