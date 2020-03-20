Космический эксперимент поставил под сомнение теорию струн

Международная команда астрофизиков во главе с Кристофером Рейнольдсом из Кембриджского университета при помощи рентгеновской обсерватории "Чандра" (Chandra X-ray Observatory) провела тестирование кластера галактик, чтобы найти теоретически предсказанную частицу аксион. Эксперимент не имел успеха, что поставило под сомнение знаменитую теорию струн.

Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Теория струн основана на идее физики о том, что все известные силы, частицы и взаимодействия могут быть связаны. То есть это "теория всего", которая дает понимание о природе Вселенной.

Многие модели теории струн предсказывают, что во Вселенной должна существовать частица под названием "аксион". Ученые считают, что если эту частицу удастся обнаружить экспериментально, то это навсегда изменит физику. Именно такую задачу и поставила перед собой команда исследователей.

Ученые предполагают, что аксионы должны иметь чрезвычайно низкие массы. Они не знают точного диапазона масс, но многие модели предсказывают, что эти массы должны варьироваться от примерно одной миллионной массы электрона до нулевой массы.

Теория струн гласит, что одним из необычных свойств аксионов является то, что они могут иногда превращаться в фотоны, то есть в свет. А происходит это, когда они проходят через магнитные поля. И наоборот - фотоны могут превращаться в аксионы. Это означает, что при помощи чувствительной рентгеновской обсерватории можно обнаружить подобную конвертацию.

Наиболее удобным местом для поиска аксионов оказались галактические кластеры - крупные скопления галактик, которые обладают мощными магнитными полями и зачастую содержат яркие источники рентгеновского излучения. В данном случае исследователи изучили скопление галактик в созвездии Персея.

В течение пяти дней они изучали спектр рентгеновских лучей, которые движутся по направлению к сверхмассивной черной дыре в центре этого кластера. Длительное наблюдение и яркий источник рентгеновского излучения дали спектр с чувствительностью, достаточной для того, чтобы зафиксировать искажения.

Если бы эти искажения были найдены, то можно было бы с большой долей уверенности заявить, что существование аксионов подтверждено экспериментально. Однако таких искажений астрофизики не зафиксировали. Это поставило под сомнение теорию струн. Исследователи считают, что, возможно, теперь сторонникам этой теории придется пересмотреть прогнозы о диапазоне масс этих частиц.

Теоретикам придется задуматься, поскольку одной из возможных интерпретаций этой работы является то, что аксионоподобных частиц не существует. Но есть и другое объяснение. Оно заключается в том, что такие частицы имеют более низкие значения конвертируемости, чем предел обнаружения обсерватории "Чандра". Возможно, будущие исследования, когда появятся более чувствительные инструменты, все-таки помогут обнаружить неуловимые аксионы.