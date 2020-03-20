Сообщество с единой судьбой

Так называется седьмая часть документального сериала "Как Китай борется с COVID-19", которую Медиакорпорация Китая предлагает сегодня вниманию своей многочисленной аудитории, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". В ней рассказывается, что объединив усилия всего населения, можно справиться с любой бедой.
Председатель КНР Си Цзиньпин, возглавивший борьбу с коронавирусом нового типа, заявил: "Вирус - это дьявол, его нельзя скрывать. Правительство Китая руководствуется принципами открытости, прозрачности и ответственности, своевременно обнародует информацию об эпидемиологической ситуации в стране и укрепляет сотрудничество с международным сообществом".