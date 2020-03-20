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20.03.2020 17:16
Рубрика: В мире

США испытали гиперзвуковую ракету

Текст: Владимир Шилов

Соединенные Штаты отчитались о проведении успешных испытаний новейшей гиперзвуковой ракеты, которая может составить конкуренцию российскому "Циркону". Как сообщили в пятницу в Пентагоне, пробный запуск состоялся на Гавайях накануне.

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"Минобороны успешно испытало гиперзвуковой планирующий блок в ходе летного эксперимента 19 марта", - отметили в оборонном ведомстве США. Других подробностей пока не сообщается.

Напомним, в начале года в Вашингтоне объявили об активизации работ по созданию гиперзвукового оружия. По словам главы Пентагона Марка Эспера, сейчас США догоняют Россию в этой сфере и вынуждены вкладывать "каждый доллар" для получения конкурентных преимуществ.

Ранее стало известно, что американские власти заключили контракт с Lockheed Martin на 30 миллионов долларов на проектирование новейших ракет, способных развивать скорость около девяти махов.

В мире США Оружие XXI века РГ-Видео

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