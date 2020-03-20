США испытали гиперзвуковую ракету

Соединенные Штаты отчитались о проведении успешных испытаний новейшей гиперзвуковой ракеты, которая может составить конкуренцию российскому "Циркону". Как сообщили в пятницу в Пентагоне, пробный запуск состоялся на Гавайях накануне.

"Минобороны успешно испытало гиперзвуковой планирующий блок в ходе летного эксперимента 19 марта", - отметили в оборонном ведомстве США. Других подробностей пока не сообщается.

Напомним, в начале года в Вашингтоне объявили об активизации работ по созданию гиперзвукового оружия. По словам главы Пентагона Марка Эспера, сейчас США догоняют Россию в этой сфере и вынуждены вкладывать "каждый доллар" для получения конкурентных преимуществ.

Ранее стало известно, что американские власти заключили контракт с Lockheed Martin на 30 миллионов долларов на проектирование новейших ракет, способных развивать скорость около девяти махов.