США окончательно приостановили выдачу виз во всем мире

Госдепартамент США приостановил выдачу виз на регулярной основе во всех странах мира из-за ситуации с коронавирусом COVID-19, говорится в сообщении ведомства в Twitter.

"Обычная работа визовых служб при всех посольствах и консульствах США временно приостанавливается. Посольства и консульства на момент 20 марта 2020 года отменяют все намеченные ранее посещения по выдаче иммиграционных и неиммиграционных виз", - отметили в Госдепе.

Исключение сделано только для экстренных случаев. Сроки действия данных ограничений пока остаются неизвестными.

Напомним, накануне власти США призывали американцев не ездить заграницу, а также настоятельно рекомендовали своим гражданам по возможности вернуться на родину.