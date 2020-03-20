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20 марта 2020 г.

Распоряжение президента Республики Татарстан от 19 марта 2020 года № 129 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан"

Дата подписания 19 марта 2020 г.
Опубликован 20 марта 2020 г.

В связи с угрозой распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Республики Татарстан от 8 декабря 2004 года № 62-ЗРТ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций":

1. Ввести для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан с 19 марта 2020 года и до особого распоряжения режим повышенной готовности и установить региональный (межмуниципальный) уровень реагирования.

2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Татарстан обеспечить:

координацию деятельности органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан при функционировании в режиме повышенной готовности;

согласованность действий органов исполнительной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления и организаций при реализации настоящего распоряжения.

3. Кабинету Министров Республики Татарстан обеспечить принятие мер по предотвращению завоза и распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

4. Контроль за реализацией настоящего распоряжения возложить на Премьер-министра Республики Татарстан.

Президент Республики Татарстан Р.Н.Минниханов



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