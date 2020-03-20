Указ главы - председателя правительства Республики Тыва от 16 марта 2020 года № 53 "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nСоV, на территории Республики Тыва"

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", учитывая постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 г. № 2 "О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31 января 2020 г. № 3 "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 г. № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, распоряжение Правительства Республики Тыва от 16 марта 2020 г. № 88-р "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Тыва по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV постановляю:

1. Министерству здравоохранения Республики Тыва совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва (по согласованию) обеспечить своевременное выявление и изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в соответствии с медицинскими показаниями.

2. Министерству здравоохранения Республики Тыва организовать проведение медицинскими организациями в установленном порядке медицинских осмотров и непрерывного медицинского наблюдения лиц, прибывших в Республику Тыва из иностранных государств, в которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, по месту их жительства (месту пребывания), включая выдачу листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций в соответствии с постановлениями об изоляции Главного государственного санитарного врача Российской Федерации (его заместителя);

организовать оказание в установленном порядке медицинскими организациями первичной медико-санитарной помощи прибывшим лицам, женщинам в период беременности, лицам в возрасте 60 лет и старше при наличии респираторных симптомов по месту их жительства (месту пребывания), включая выдачу листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций;

обеспечить работу круглосуточной "горячей линии" для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, по телефону: 8-923-590-13-23;

обеспечить разработку памяток для населения по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV;

обеспечить организацию дополнительных мест интенсивной терапии для больных с внебольничной пневмонией в медицинских организациях Республики Тыва, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях.

3. Министерству труда и социальной политики Республики Тыва, Министерству здравоохранения Республики Тыва организовать работу социальных служб и волонтеров по оказанию помощи лицам пожилого возраста, соблюдающим режим "самоизоляции" по месту жительства (месту пребывания), по доставке продуктов и лекарств по месту их жительства (месту пребывания).

4. Министерству образования и науки Республики Тыва, руководителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории Республики Тыва, установить для обучающихся по данным образовательным программам каникулы в весенний период с 18 марта по 08 апреля 2020 года.

5. Министерству образования и науки Республики Тыва, ФГБОУ ВО "Тувинский государственный университет", руководителям профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Республики Тыва, осуществлять с 18 марта 2020 года образовательную деятельность при реализации профессиональных образовательных программ вне места нахождения образовательных организаций с применением форм электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

6. Министерству спорта Республики Тыва, организаторам официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Республики Тыва (спортивным федерациям, государственным и муниципальным учреждениям, частным организаторам):

прекратить обеспечение участия спортсменов в спортивных мероприятиях, проводимых за пределами Республики Тыва и Российской Федерации;

перенести сроки проведения спортивных мероприятий, запланированных в период с 17 марта по 30 апреля 2020 года на более поздний период.

7. Органам исполнительной власти Республики Тыва, органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, организациям всех форм собственности отказаться от проведения массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных на период режима "повышенной готовности" в соответствии с Распоряжением Правительства Республики Тыва от 16 марта 2020 г. № 88-р "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Тыва по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

8. Министерству здравоохранения Республики Тыва совместно с Управлением Росздравнадзора по Республике Тыва (по согласованию) организовать мониторинг наличия противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты (масок) в аптечной и торговых сетях на территории соответствующего муниципального образования с использованием единых дежурных диспетчерских служб муниципальных образований.

9. Рекомендовать Управлению Федеральной антимонопольной службы по Республике Тыва совместно с Министерством здравоохранения Республики Тыва и Министерством экономики Республики Тыва провести мониторинг цен на противовирусные препараты и средства индивидуальной защиты (маски) в аптечной и торговой сетях республики.

10. Министерству культуры Республики Тыва, организаторам официальных культурно-массовых мероприятий на территории Республики Тыва (государственным и муниципальным учреждениям, федерациям и частным организаторам):

прекратить обеспечение участия художественных коллективов, работников культуры в мероприятиях, проводимых за пределами Республики Тыва и Российской Федерации;

перенести сроки проведения культурно-массовых мероприятий, запланированных в период с 17 марта по 30 апреля 2020 года на более поздний период.

11. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, проживающим и временно находящимся на территории Республики Тыва, воздержаться от поездок за пределы Республики Тыва и Российской Федерации.

12. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека усилить санитарно-карантинный контроль на двусторонних автомобильных пунктах пропуска "Хандагайты", "Шара-Сур", "Цаган-Толгой".

13. Рекомендовать прибывшим лицам:

в течение одного дня с даты прибытия в Республику Тыва сообщать в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва по телефону 8-923-264-18-65, в Министерство здравоохранения Республики Тыва по телефону 8-933-314-14-49 следующую информацию: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства (места пребывания), номер контактного телефона, наименование иностранного государства, из которого прибыли, даты пребывания в иностранном государстве;

ожидать по месту пребывания доставку постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации (его заместителя) об изоляции и посещения медицинского работника, в том числе для выдачи листка нетрудоспособности;

в течение 14 дней с даты прибытия в Республику Тыва соблюдать режим "самоизоляции" по месту жительства (месту пребывания), не покидая место изоляции (квартиру, дом, иное жилое помещение).

14. Рекомендовать гражданам пожилого возраста, проживающим на территории Республики Тыва, ограничить посещение общественных мест, соблюдать режим "самоизоляции" по месту жительства (месту пребывания).

15. Рекомендовать работодателям, осуществляющим свою деятельность на территории Республики Тыва:

организовать ежедневное измерение температуры тела у работников;

в случае выявления у работника респираторных симптомов предлагать работнику незамедлительно обратиться в медицинскую организацию за получением первичной медико-санитарной помощи;

оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима "самоизоляции";

организовать проведение уборки помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия;

предоставлять по заявлениям работников - родителей (законных представителей) обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Республики Тыва, отпуска на период каникул;

рассмотреть возможность выполнения работниками трудовой функции вне рабочего места дистанционно или на дому;

воздержаться от направления работников в служебные командировки и туризм за пределы территории Республики Тыва.

16. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, спортивных в местах проведения театрально-зрелищных, зрелищно-развлекательных, культурно-­просветительских, мероприятий) и пассажироперевозок, регулярно проводить мероприятия по дезинфекции, устройства для обеззараживания воздуха.

17. Рекомендовать организациям всех форм собственности Республики Тыва и общественным объединениям, воздержаться от поездок за пределы Республики Тыва и Российской Федерации, от организации публичных, деловых, спортивных, культурных, развлекательных мероприятий.

18. Министерству труда и социальной политики Республики Тыва ввести ограничительные мероприятия, направленные на профилактику коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием.

19. Министерству здравоохранения Республики Тыва, Министерству образования и науки Республики Тыва, Министерству труда и социальной политики Республики Тыва ввести ограничительные мероприятия, направленные на профилактику коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV в подведомственных организациях и учреждениях.

20. Министерству информатизации и связи Республики Тыва обеспечить информирование населения о принимаемых мерах на территории Республики Тыва по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

21. Органам исполнительной власти Республики Тыва, органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти обеспечить реализацию Комплексного плана по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV на территории Республики Тыва, утвержденного Главой Республики Тыва от 28 января 2020 г.

22. Правительству Республики Тыва в срок до 21 марта 2020 года подготовить и представить предложения по введению комплекса дополнительных мер, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Тыва.

23. Разместить настоящий Указ на официальном интернет-портале правовой информации (ww.pravo.gpv) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". www.pravo gov.ru

24. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Тыва Ш.Кара-оол







