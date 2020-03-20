Украине предсказали гибель от "вируса ненависти"

Разобщенность на общественном и межличностном уровнях на Украине страшнее COVID-19, считает экс-депутат Верховной Рады Анна Герман. По ее словам, Незалежной угрожает пандемия "вируса ненависти", которая может привести к развалу страны.

"Если Украина победит наихудший вирус в нас - вирус ненависти между людьми - она станет сильнее", - сказала политик в эфире телеканала "112 Украина", комментируя меры правительства против распространения пневмонии нового типа. Герман отметила, что отход от христианских ценностей, "от любви к ближнему, несет за собой смерть, мы просто погибнем как государство".

По последним данным, в республике подтверждены 26 случаев коронавирусной инфекции, трое пациентов скончались. Официальная статистика не располагает данными по "вирусу ненависти".