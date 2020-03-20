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20.03.2020 17:00
Рубрика: Экономика

В 2020 году соцконтракт заключат 9 миллионов нуждающихся

Текст: Елена Манукиян
Девять миллионов малоимущих семей и одиноких граждан смогут улучшить свое материальное положение при помощи социального контракта в этом году. Об этом рассказала "РГ" директор Департамента комплексного анализа и прогнозирования Минтруда РФ Ольга Родионова.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Это стало возможным благодаря государственному софинансированию этой меры поддержки. Сумма выросла до 250 тысяч рублей, при том, что затраты на региональном уровне составляли в среднем 50 тысяч рублей.

Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости
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Потратить федеральные средства в рамках соцконтракта можно только по трем направлениям: на содействие в трудоустройстве (в том числе - обучение, поиск работы и выплату стипендии в период стажировки), открытие собственного бизнеса, а также в качестве материальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, например - на лечение. Допускается, что программы регионов по борьбе с бедностью могут отличаться, но в таком случае - финансируются ими самостоятельно: часто деньги по соцконтракту выделяются на развитие личного подсобного хозяйства или погашение долгов ЖКХ.

Всего госказна в 2020 году потратит на соцконтракты 7 млрд рублей. Субсидия распределена в 21 пилотный регион, практика которых в следующем, 2021 году, будет использована в применении социального контракта на территории всей России.

В Минтруде подчеркнули, что задача государства - не просто дать людям денег, а помочь им выйти из кризисной ситуации и перейти на самообеспечение, поскольку социальный контракт рассматривается как эффективный механизм по снижению количества бедных в стране. Он заключается региональными органами соцзащиты населения с нуждающимися гражданами или малоимущими семьями, совокупный доход которых ниже прожиточного минимума. В положениях об условиях предоставления материальной помощи прописываются обязанности и ответственность сторон. Так, например, соцконтракт на обучение с последующим трудоустройством, обязует гражданина выйти на работу. А деньги, выделенные под развитие бизнеса, потребуется вернуть через три года.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Механизмы применения соцконтракта изучаются, итоги будут подведены к середине года, после чего, по словам председателя Общественной палаты РФ Натальи Починок, будут вынесены на общественные обсуждение.

По данным Института социальной политики НИУ ВШЭ сегодня в России 18,4 млн человек или 12,6% населения нуждаются в улучшении материальных условий, большинство - это семьи с детьми. Предполагается, что к 2024 году, как минимум 50% граждан с доходами ниже прожиточного минимума смогут справиться с трудной жизненной ситуацией и повысить свои доходы.

В этом году пилотный проект реализуется в республиках Мордовия, Татарстан, Коми, Башкортостан, Марий Эл, Тыва, Алтай, Удмуртская, Чувашская, Кабардино-Балкарская, в Вологодской, Саратовской, Нижегородской, Томской, Ивановской, Курганской, Белгородской, Липецкой областях, а также в Алтайском, Пермском и Приморском краях.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд

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