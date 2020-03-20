В Аргентине объявили национальный карантин из-за коронавируса

"Вводится превентивный и обязательный карантин. Это означает, что никто не может покидать свое жилье, все должны оставаться дома", - приводит слова Фернандеса аргентинское издание Clarin. Глава республики пояснил, что столь жесткие ограничения предусмотрены из-за того, что многие граждане, несмотря на регулярные призывы властей, не понимают необходимости воздерживаться от свободного передвижения по улицам. "Тем самым они подвергают риску не только себя, но и окружающих", - подчеркнул президент.

Отныне аргентинцам разрешается выходить на улицу только в случае крайней необходимости. Сюда Фернандес отнес походы исключительно в близлежащие продуктовые магазины и аптеки.

"Начиная с 20 марта правоохранительные органы будут отслеживать все передвижения по городу. Те, кто не смогут внятно объяснить, что делают на улице, будут привлечены к уголовной ответственности за нарушение норм, установленных санитарными властями для противодействия пандемии", - предупредил президент Аргентины. Исключения, по его словам, будут сделаны только для тех, кто работает на определенных жизненно важных для страны должностях в национальном и региональных правительствах, в сфере здравоохранения и вооруженных силах. Кроме того, послабления будут сделаны и для производителей продовольствия, медикаментов, а также нефтегазовой сферы.

После объявления о введении карантина, Альберто Фернандес опубликовал открытое письмо, адресованное всем аргентинцем. В нем глава республики, помимо планов по борьбе с распространением COVID-19, сообщил также и о том, что общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Аргентине достигло 128, при этом зафиксированы 3 летальных исхода.