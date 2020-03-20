В Болгарии к борьбе с коронавирусом подключат армию

Депутаты болгарского парламента большинством проголосовали за использование армии в условиях чрезвычайного положения. Решение было принято в целях повсеместного соблюдения карантина.

Как сообщает ВTV, военнослужащие будут подключены к борьбе с распространением эпидемии коронавируса. В их полномочия будет входить проверка и задержание лиц до прибытия сотрудников местного МВД. Военным также разрешат использовать физическую силу и средства защиты в случае необходимости.

Болгарские социалисты, состоящие в парламентской оппозиции, были против нововведения. Основным их аргументом стало то, что страна не находится в военном положении. По их мнению, подключение армии будет причиной распространения паники в обществе.

В ответ же выступил депутат от правящей коалиции. "Болгарский воин на улице не пугает болгарского гражданина так, как болгарский полицейский", - приводит его слова агентство DNES.