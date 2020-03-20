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20.03.2020 15:01
Рубрика: В мире

В Болгарии рассказали, что общего между парламентом и цыганским кварталом

Текст: Александр Гацак (София)
Фото: AP Photo/Vesselin Borishev Фото: AP Photo/Vesselin Borishev
Фото: AP Photo/Vesselin Borishev

Депутаты болгарской партии "Воля" Веселин Марешки и Кристина Таскова появились в местном парламенте в защитных костюмах. Такое поведение вызвало недовольство у некоторых их коллег.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Как сообщает BGNES, свои действия Марешки объяснил желанием защититься от коронавируса. По его словам, единственные места, где не соблюдаются указания властей не создавать массовые скопления, - это цыганский квартал Столипиново в Пловдиве и национальный парламент.

При этом представитель "Воли" призвал последовать его примеру, чтобы тем самым продемонстрировать гражданам ответственный подход руководства республики к соблюдению мер безопасности.

Болгарские социалисты же посчитали, что это лишь приведет к росту панических настроений в обществе.

По данным министерства местного здравоохранения, подтверждено 112 случаев заражения COVID-19. При этом трое погибших от вируса являлись людьми пенсионного возраста.

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