В Чехии будут искать нарушителей карантина с воздуха

Правоохранительные органы Чехии намерены задействовать вертолеты и беспилотники для выявления злостных нарушителей карантина, сообщает информационный портал Aktualne.

По мнению экспертов, с воздуха значительно легче заметить тех, кто игнорирует предписания властей в связи с распространением коронавируса.

Власти Чехии на прошлой неделе приняли жесткие меры, чтобы оградить население от пандемии. Здесь действует чрезвычайное положение сроком на 30 дней и объявлен общенациональный карантин. Запрещены все общественные мероприятия.

Напомним, в правительстве страны пообещали строго контролировать выполнение указанных правил и штрафовать нарушителей.