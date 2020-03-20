В ФРГ пригрозили ужесточить карантин из-за "несознательных" граждан

Власти Германии могут в ближайшее время запретить гражданам выходить из дома, если те не проявят сознательность и готовность радикально ограничить социальные контакты, предупредил руководитель канцелярии федерального канцлера Хельге Браун.

"Суббота станет решающим днем, и мы особенно внимательно будем наблюдать за происходящим в этот день", - заявил Браун в интервью еженедельнику Der Spiegel. По его словам, несмотря на неоднократные призывы к жителям страны не посещать места массового скопления людей, многие по-прежнему игнорируют данные рекомендации.

Напомним, 18 марта канцлер ФРГ Ангела Меркель была вынуждена впервые в своей карьере обратиться к нации с экстренным обращением, призвав граждан максимально серьезно отнестись к угрозе пандемии коронавируса. В настоящее время количество инфицированных в стране перевалило за 10 тысяч человек и продолжает расти несмотря на все усилия властей.