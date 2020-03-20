В ГД предлагают восстановить льготы на коммуналку ветеранам боевых действий

Разработан законопроект о восстановлении льгот нa оплату коммунальных услуг всем ветеранам вооруженных сил, проходивших службу в странах, где велись боевые действия.

О подготовке инициативы сообщила член комитета Госдумы по труду и соцполитике Ольга Павлова ("Единая Россия").

По действующему законодательству, ветеранам боевых действий предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50%. Компенсации коммунальных услуг данной нормой не предусмотрено. Между тем проблема усугубилась после того, когда плата за обращение с твердыми коммунальными отходами была перенесена из жилищной услуги в коммунальные услуги. Так что компенсация ветеранам уменьшилась.

- Мы собираемся восстановить утраченную льготу, - подчеркнула Павлова.

По словам парламентария, законопроект находится в высокой степени готовности, а оставшиеся вопросы будут проработаны в созданной в рамках комитета Госдумы по труду и соцполитике рабочей группе.

- Минстрой России уже выразил поддержку инициативе, - рассказала Павлова. - В дальнейшем мы расширим рабочую группу и будем работать над возвращением в российское законодательство всех положенных льгот и надбавок ветеранам боевых действий.

То, что сложившуюся ситуацию надо менять, подтверждается решением Конституционного Суда, подчеркнула депутат.