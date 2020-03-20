В Госдуме попросили кабмин отменить плату за парковку из-за коронавируса

На фоне ситуации с распространением коронавируса в Госдуме предложили отменить плату за парковку для частных автомобилей в масштабах всей страны. Такое предложение в кабмин отправил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Он считает, что необходимо, как минимум, значительно снизить расценки на парковку, а лучше - отменить плату.

Нилов советует кабмину подготовить соответствующие рекомендации для всех регионов.

- В пользу данного предложения, которое можно рассматривать как временный вынужденный шаг, свидетельствует и международный опыт профилактических мер по локализации новой инфекции, - говорится в обращении парламентария.

Глава комитета считает, что таким образом можно снизить нагрузку на общественный транспорт: чем меньше граждан им пользуется, тем меньше риск распространения вируса.