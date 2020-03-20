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20.03.2020 10:54
Рубрика: Власть

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Текст: Татьяна Замахина

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности. С такой инициативой выступил руководитель думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Мера, по его оценке, поможет поддержать платежеспособный спрос на фоне пандемии коронавируса и падения цены нефти, что сказалось на курсе рубля.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Миронов привел экспертные оценки, согласно которым импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35%. В первую очередь это относится к ценам на одежду, обувь, бытовую и компьютерную технику, лекарства и фармацевтику, товары для детей. Инфляция может также затронуть отечественную продукцию, произведенную из зарубежных комплектующих и материалов, включая продовольственные товары.

- Величину индексации и порядок ее проведения предстоит обсудить с Госдумой, Советом Федерации, правительством. Но чем скорее мы начнем эту работу, тем лучше, - отмечает лидер "Справедливой России".

Руководитель фракции также предложил создать стимул для бизнеса: снизить нормы начисления социальных страховых взносов для предпринимателей, индексирующих зарплаты своим работникам.

Фото: iStock
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При этом он подчеркнул, что все равно должна быть проведена запланированная на текущий год индексация зарплат работников бюджетной сферы. Кроме того, реализация предложения не отменяет и повышение всех остальных зарплат на величину инфляции, которое обязаны ежегодно проводить работодатели в соответствии с Трудовым кодексом РФ, напомнил Миронов.

Парламентарий уверен, что предлагаемые меры не приведут к критической нагрузке на бюджет. "Не секрет, что дешевый рубль облегчает государству выполнение его обязательств", - отметил политик.

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